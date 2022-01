Pioli: “Fatto la partita giusta. Ibra? Dolore al tendine. Derby? Se vinciamo…”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine del big match di San Siro

Al termine di Milan-Juventus, Stefano Pioli ha commentato la partita ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "Abbiamo fatto la partita giusta per il nostro momento, giusta per l'avversario. Ci è mancata qualcosa nell'area di rigore, a volte siamo stati poco precisi e spesso il terreno di gioco che non ci ha fatto controllare bene il pallone. Sulla prestazione della squadra siamo stati attenti, precisi e lasciato poche occasioni a un avversario forte. Il nostro bicchiere è mezzo vuoto per i punti mancati con lo Spezia, non per la partita di questa sera".