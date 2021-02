Premier League, Manchester City-Tottenham 3-0: Guardiola affossa Mourinho

Nel big match di Premier League i Citizens dilagano contro gli Spurs grazie alle reti di Rodri su rigore e alla doppietta di Gundogan

Non il miglior momento per José Mourinho con il Tottenham. Il tecnico degli Spurs, dopo un avvio esaltante, sta arrancando in Premier League e oggi ha ceduto il passo al Manchester City del nemico Guardiola. I Citizens si sono imposti per 3-0: a sbloccare la gara è stato Rodri su rigore, poi la doppietta di Gundogan ha chiuso definitivamente i conti.