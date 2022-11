Senegal, Mané salta il Mondiale. L’attaccante dovrà essere operato

La stella del Senegal Sadio Mane non potrà partecipare ai Mondiali a causa dell'infortunio al perone destro subito la scorsa settimana in Bundesliga,

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - La stella del Senegal Sadio Mane non potrà partecipare ai Mondiali a causa dell'infortunio al perone destro subito la scorsa settimana in Bundesliga, ha annunciato giovedì la federcalcio senegalese.

"Purtroppo, la risonanza magnetica di oggi mostra che il miglioramento non è così favorevole come si immaginava e purtroppo dobbiamo ritirare Sadio dalla Coppa del Mondo", afferma il medico della squadra, Manuel Afonso, in un video sull'account Twitter ufficiale del Senegal, annunciando che presto per il giocatore dovrà anche essere programmato un intervento.