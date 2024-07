"Il primo è il brasiliano Renan, calciatore ora in prestito all’Internacional ma di proprietà dello Zenit San Pietroburgo. È stato seguito a lungo, è nel giro delle nazionali giovanili brasiliane. E non ha una quotazione bassa. Lo Zenit lo valuta 20 milioni di euro, non è una cifra che l’Inter vuole spendere. Nella testa del presidente Marotta e di Ausilio c’è un investimento inferiore dal punto di vista economico, in stile Cabal per intendersi. L’idea è replicare, un anno dopo, quanto fatto con Bisseck. Oggi il tedesco è uno dei calciatori più richiesti della rosa nerazzurra, ma è considerato incedibile dal club. Proprio seguendo questa linea, si valuta il nuovo acquisto", sottolinea il quotidiano.