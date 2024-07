"Ogni campionato è storia a sé e il rischio di un appagamento c'è sempre, non soltanto per l'Inter. È pur vero che quello di Simone Inzaghi è un gruppo consolidato e, secondo me, partirà di nuovo come favorito per vincere anche il prossimo scudetto. Per quanto riguarda la Champions League, è diventata una consuetudine lottare con le squadre spagnole e quelle inglesi. È un grande punto interrogativo, perché possono esserci diversi imprevisti, come sempre. Ciononostante, l'Inter ha una squadra che può lottare per arrivare fino in fondo e vincere il trofeo. Lo ha dimostrato già due anni fa contro il Manchester City di esserne all'altezza"