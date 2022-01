Repubblica – Dybala-Juve, era amore adesso è amicizia. E l’Inter è alla finestra

Il quotidiano parla del rapporto tra l'argentino e il club bianconero che vuole rivedere l'accordo di rinnovo al ribasso

Questa stagione poi, non è iniziata come la Juve si aspettava. La zona CL non è così abbordabile e si ripensa il futuro. Il quotidiano spiega: "La Juventus non incontra Antun, i rapporti si raffreddano e i messaggi lanciati da Arrivabene sul rinnovo, gelano la Joya". Adesso l'offerta sarebbe scesa a 8 mln. "In pratica lo stesso stipendio percepito oggi da Dybala, e dall'Argentina rimbalzano le prime voci sulla volontà del "dieci" di andare a scadenza per poi liberarsi a zero. Tanti i club alla finestra, dall'Inter al Tottenham di Conte, le cui speranze escono rinvigorite dalla partita con l'Udinese: Dybala segna ma l'esultanza è polemica. "Stavo cercando un mio amico in tribuna" è stata la risposta dell'attaccante bianconero a chi gli chiedeva spiegazioni. I bianconeri aspetteranno marzo-aprile per capire se e come rinnovare con lui. L'argentino, ferito nell'orgoglio e irritato dal passo indietro della Juventus, programma il suo futuro consapevole che quello che una volta era amore, oggi si è trasformato in amicizia", sottolinea il giornale sulla questione.