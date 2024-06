"Simone Inzaghi è ancora a Milano per un po’ ed è tornato in città pure il suo storico agente Tullio Tinti, atteso oggi in sede per parlare del rinnovo dell’allenatore. Probabile che serva più di un incontro anche perché lo status del tecnico del 20° scudetto è cresciuto. I lavori sono in corso per un altro biennale con una novità, l’aggiunta di un’opzione per arrivare fino al 2027, più stipendio robusto da far salire fino a 6,5 milioni. Nessuno dubita sull’intesa così da completare il tris di rinnovi, cari pure alla nuova proprietà", spiega La Gazzetta dello Sport.