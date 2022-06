Libero – Inter, Gagliardini rimane. Per Sensi rimane viva la pista Monza

Ieri in sede si è tenuto un vertice tra Verona, Ausilio e Beppe Riso con i gialloblù che vorrebbero portare in Veneto il gioiello della Primavera, Franco Carboni (19). L’interesse c’è ed è stata confermato da ambo le parti, ora si tratta solo di trovare l’incastro giusto.Con Riso si è parlato però anche di Sensi (26) e Gagliardini (28). Per il secondo tutto chiaro, rimane all’Inter mentre per Sensi la pista Monza non è da escludere con Galliani e Berlusconi interessati. Per quanto riguarda Skriniar (27) il Psg prepara il rilancio dell’offerta: non più 40 milioni ma bensì 50 con l’Inter però ferma sui 70.