Sacchi: “Inter la più bella di tutte. Milan? Gruppo sparpagliato di giocatori”

L'ex tecnico ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'Inter di Inzaghi in grande forma e del crollo del Milan

"Quest'Inter sta giocando veramente bene. Ha raccolto molto di quanto faceva l'anno scorso con Conte, andando oltre. È la più bella da vedersi. Milan, non servono altri giocatori dal mercato. Avevano costruito tutto sul gioco, si muovevano da squadra, il Napoli è stato più compatto. Per il Milan è un momento di confusione totale, ma non puoi pensare di risolvere tutto ora. Non è una squadra ora, un gruppo sparpagliato di giocatori per il campo. La cosa più pericolosa è la trappola del successo: quando si comincia a pensare che vincere sia la cosa più facile del mondo. L'Atalanta sta entrando in campo con un po' di superficialità, prende gol sempre nei primi minuti".