Sacchi: “Scudetto, Inter ha più qualità. A Liverpool doveva osare di più”

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex tecnico ha parlato del cammino delle italiane in Champions

Intervistato dal Corriere della Sera, Arrigo Sacchi ha commentato il cammino delle italiane in Champions. L'ex tecnico crede che la distanza dalle altre big europee si sia accorciata: "Ci stiamo avvicinando. Ma serve ancora più coraggio. L’Inter a Liverpool ha fatto una grande partita, ma doveva osare di più nel finale. Bisogna essere padroni del gioco e per farlo non si può avere un sovrannumero di giocatori in difesa".