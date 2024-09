Inter si prepara a scendere in campo per una delle partite più sentite e attese in città. Tutto San Siro è pronto con nuove esperienze realizzate insieme ai partner

MILANO, 20 settembre 2024 – Inter si prepara a scendere in campo per una delle partite più sentite e attese in città. Tutto San Siro è pronto con nuove esperienze realizzate insieme ai partner del Club per esaltare le emozioni della Famiglia Nerazzurra. Betsson.sport è per la prima volta Match Sponsor e per la stracittadina ha in programma un pre-show con giochi di luci e musica e attività di fan engagement all’interno dello stadio, di cui saranno personalizzate le iconiche colonne. “Shades of Passion” è il concetto espresso dal Video Hero prodotto da Inter Media House e presentato da Betsson.sport: un’ode all’amore dei tifosi per i colori nerazzurri.