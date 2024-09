Domenica sarà il giorno del derby di Milano. Inter-Milan si disputerà in più salse, non solo per la prima squadra femminile. Toccherà anche alla squadra Primavera di Zanchetta affrontare i pari età rossoneri, così come alle ragazze di Piovani. Questo il focus del Corriere dello Sport sulla giornata di campionato della Serie A femminile: