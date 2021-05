Serie A 2021/22, la Lega ha deciso: ecco tutte le date della nuova stagione

Il Consiglio di Lega ha deciso oggi tutte le date della nuova stagione di Serie A

Il campionato di Serie A 2021/22 inizierà il prossimo 22 agosto. La decisione, insieme ad altre, è stata presa dal Consiglio di Lega tenutosi nel pomeriggio di oggi. La pausa natalizia avverrà dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022, mentre il termine del campionato sarà fissato al 22 maggio. Per l’ufficialità manca l’ok del Consiglio federale, che però non dovrebbe opporsi in alcun modo.