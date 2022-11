Serie B, nuova iniziativa contro la violenza sulle donne: il pallone sarà rosso

L'iniziativa della Lega BKT per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: ecco l'ultima novità

"Quando già l'anno scorso avevamo proposto l'idea del pallone rosso abbiamo trovato immediata disponibilità da parte della Lega Serie B ad aderire e a condurre l'iniziativa per la sua unica capillarità territoriale e mediatica", così Alessandro Boglione, Vice Presidente BasicNet, commenta l'iniziativa della lega di serie B che nella 14/a giornata scenderà in campo contro la violenza sulle donne con il pallone ufficiale Kappa che diventerà rosso per sensibilizzare contro questa piaga sociale.