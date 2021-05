Severgnini: “Thohir parlò di piazzamento Uefa, ci fu il gelo. Fidatevi di Zhang, vuole vincere”

Il giornalista, grande tifoso dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dello scudetto dell'Inter, del ruolo di Conte e del presidente

"Scudetto perché l'Inter era la più forte. Conte va bene all'Inter perché è un allenatore preside, non amico dei giocatori. Fa sentire l'autorità e l'Inter ha bisogno di questi personaggi che devono essere anche dei grandi attori. A quel livello devi diventare anche un personaggio. Mourinho e Conte spremono tanto i giocatori, due tre anni è la loro forza. Ma va benissimo. Anche Helenio Herrera era la stessa roba, ossessione maniacale e professionismo. All'Inter serve questo. Una delle debolezze della Juve è che non c'è una formazione, l'Inter ce l'ha. Secondo me gioca bene, a volte è emozionante. Quando partono tolgono il fiato, velocità, scambi di prima. Ho visto partite del Barcellona di una noia mortale, preferisco vedere l'Inter giocare così. Conosco la pancia degli interisti, capiamo dopo 5' cosa hanno in testa: in Champions figura dovuta a fragilità psicologica. Conte oltre ai numerosi debiti ha avuto una fortuna: Inter preparata bene, non ha avuto infortuni importanti. Festa? La stessa cosa sarebbe successa in qualsiasi città, non una giustificazione. Inopportuno andare a festeggiare, mi domando perché le autorità non abbiano fatto nulla visto che era una cosa nota. Devi vincere anche 1-0, l'Inter è una squadra identitaria".