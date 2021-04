Spezia-Inter, Piccoli: “Partita difficile, spero di far gol come all’andata”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Spezia-Inter, Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Spezia-Inter, Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore: "È una partita molto difficile molto importante per noi come tutte le partite. Spero di riuscire a far gol come la scorsa volta ma soprattutto ad aiutare la squadra".