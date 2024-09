Repubblica si sbilancia: “Inter, ecco chi dovrebbe essere l’erede di Bastoni”

L'edizione online di Repubblica si sbilancia sull'erede di Alessandro Bastoni in casa Inter . Il difensore è un pilastro per presente e futuro, ma il club si è già portata avanti trovando anche un'alternativa dell'ex Atalanta.

"L’Inter ha pescato in Argentina quello che dovrebbe essere l’erede di Bastoni. Il 21enne Tomas Palacios, cresciuto nel Talleres, lo scorso anno in prestito all’Independiente Rivadavia, non parte certo titolare ma ha voglia di mettere in mostra le sua abilità tecniche oltre che l’ottima prestanza atletica (è alto 196 cm, ndr)", si legge sul sito.