Inoltre, dagli accertamenti non sono emerse condotte di "ostacolo all'esercizio della attività di vigilanza della Covisoc", ossia la commissione deputata a controllare le società di calcio professionistiche. o di qualsiasi altro organismo. Pertanto, la Procura non "ravvisa la necessità o utilità di effettuare ulteriori indagini in quanto il quadro probatorio acquisito è univoco nell'assenza" e, dunque, nella "infondatezza" delle accuse, poiché "il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato".