"Ma le quotazioni del ragazzo sono in ascesa, tanto che è logico pensare che anche con lui l’Inter possa fare cassa. In Italia ha preso informazioni l’Empoli, che però punta solo al prestito. Il mercato vero intorno a Stankovic è in Francia, è lì che bisogna fare attenzione per l’ipotesi cessione utile per le casse nerazzurre", aggiunge il quotidiano.