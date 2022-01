Supercoppa, oggi il Consiglio di Lega. Rinvio Inter-Juve? Poche date disponibili

La gara tra Inter e Juve è in programma il 12 gennaio alle 21, ma ancora non si sa come si esprimerà la Lega sullo slittamento

Andrea Della Sala

Con l'aumento dei contagi in tutta Italia e anche tra i club di Serie A e le restrizioni per i tifosi allo stadio, Inter e Juve preferirebbero posticipare la Supercoppa. Toccherà alla Lega esprimersi il prima possibile.

"Resta sul tavolo pure la questione legata alla disputa della Supercoppa italiana in programma (per ora) mercoledì 12 gennaio alle 21. Oggi alle 14 è in programma un importante Consiglio di Lega, chiamato a deliberare sull’eventuale slittamento della partita fra Inter e Juventus, che non vogliono giocare. C’è un dato evidente che balza agli occhi di chiunque, e riguarda le possibilità limitatissime (o, per meglio dire, praticamente nulle) di trovare uno slot libero in cui spostare la gara. Moltissime le perplessità sulle eventuali date alternative che, al momento, il calendario non sembra proporre. La preoccupazione della Lega a concedere uno slittamento della partita (così come quella su possibili recuperi di gare di campionato visto l’aumento dei casi) va appunto principalmente in questa direzione, perché anche sforando a fine stagione, bisognerebbe poi fare i conti con la Nations League, che prenderà il via all’inizio del prossimo giugno", spiega La Gazzetta dello Sport.

"A fronte di una Serie A che si chiuderà, invece, il 22 maggio. Insomma, rinvii del tipo di quelli fatti dal campionato cadetto per gli ultimi due turni natalizi o per quello appena deciso dalla Serie C sono improponibili a livello di Serie A e, in particolare, per due top club del nostro campionato che sono anche alle prese con le coppe e quindi impegnati praticamente sempre anche in mezzo alla settimana. Una situazione quanto mai ingarbugliata, con interessi economici da non sottovalutare: oggi sapremo. Sperando che l’andamento dell’epidemia non imponga nuovi sacrifici anche al mondo del calcio", aggiunge il quotidiano.