Roma, Pinto: “Oggi partita che vale 3 punti ma giocare contro l’Inter a San Siro…”

"E' sempre il momento giusto per una partita top, ci sono tanti Nazionali ma siamo motivati per questa partita, iniziamo un percorso di 12 partite in 44 giorni, non c'era uno stadio e un ambiente migliori per una partita così. Noi che facciamo sport abbiamo l'aspettativa di vincere sempre, le cose vanno fatte piano piano. A fine mercato ho detto che non aggiungiamo pezzi e tutto si fa subito, il mercato influisce ma poi c'è un lavoro quotidiano, siamo all'inizio di campionato. Come ha detto Spalletti, non ci sono scudetti ad ottobre e abbiamo possibilità di mostrare il nostro valore. Giocare contro l'Inter e a San Siro è diverso dalle altre, oggi è una partita che vale 3 punti ma sono sicuro che in stagione vinceremo contro le big. Vincere oggi o aver vinto a Udine ha lo stesso significato"