Trevisani: “Inter più forte del Napoli, tra i nerazzurri sta funzionando tutto”

La partita ha dimostrato chiaramente che l'Inter è più forte del Napoli, anche se secondo me il Napoli ha fatto una buona partita. Per un'ora è stato all'altezza dell'Inter. Se l'Inter è uscita imbattuta è anche grazie al suo portiere. Nell'Inter sta funzionando tutto: Inzaghi, il portiere, la difesa anche con le assenze, il centrocampo che è il più forte d'Italia e anche l'attacco che è stella re per il 50%. Quando vedo 0-3 3 e 35 punti faccio fatica a parlare dell'episodio. Per me non è rigore, se l'arbitro non lo fischia non lo può dare il Var perché non è così clamoroso.