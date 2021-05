TS – Inter-Oaktree, trattativa all’ultimo miglio: Zhang sempre in contatto con…

L'aggiornamento sulla trattativa ormai in chiusura da parte del quotidiano torinese

Sono in arrivo novità importanti sul fronte societario per l'Inter. Il finanziamento che garantirà liquidità al club nerazzurro è ormai ad un passo.

Spiega TuttoSport: "Tra l’Inter e Oaktree Capital Management (sempre più in vantaggio su Bain Capital) la trattativa è giunta all’ultimo miglio. Dopo la pausa nel fine settimana, chi sta tenendo le redini della trattativa con Suning è tornato da Londra. Obiettivo è chiudere entro venerdì con Steven Zhang che, a sua volta, è costantemente in contatto con Yang Yang, capo delle acquisizioni di Suning nonché membro del Cda Inter, che da Nanchino fa da trait-d’union con papà Jindong. Oaktree, oltre a garantire a Great Horizon (holding in Lussemburgo di proprietà di Suning tramite cui controlla formalmente l’Inter) il prestito da 250 milioni, è disposta a rilevare il 31% nelle mani di Lion Rock mettendo una serie di clausole che, se non rispettate, porterebbero il fondo al controllo del club".