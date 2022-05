Turci: “Simoni una mosca bianca nel mondo del calcio. Inzaghi e la corsa scudetto…”

Intervistato da Il Posticipo, l'ex portiere dell'Udinese affronta diversi temi

Intervistato da Il Posticipo, Luigi Turci ha toccato diversi temi. Dalla lotta scudetto, fino a Gigi Simoni. "Il Milan è stato più costante negli ultimi due anni. Nella scorsa stagione ha vinto il titolo di campione d'inverno, poi però l'Inter di Antonio Conte ha fatto un finale di campionato super e si è messa le rivali alle spalle. Quest'anno il Milan ha avuto la forza di non mollare mai, di crederci sempre. La squadra è andata oltre le sue possibilità. In questo momento si respira una convinzione difficile da trovare in altri club".

Lei ha conosciuto Simoni come allenatore e come presidente: che cosa ha rappresentato?

"Gigi è stato una mosca bianca nel mondo del calcio. Aveva uno spessore umano unico, poi un equilibrio e una serenità invidiabili. A Cremona Simoni è considerato ancora oggi il deus ex machina degli allenatori, il numero uno in assoluto nella storia del club. Inzaghi? Abbiamo giocato insieme nella Sampdoria. Devo fargli tantissimi complimenti. L'ho conosciuto come giocatore e non pensavo che sarebbe diventato così bravo come allenatore".