Inter, nel mirino Vanat. Il suo allenatore non lo schiera in campionato

Al tecnico hanno anche chiesto come mai l'attaccante e altri giocatori non erano in campo nella gara col Veres: la sua risposta

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 agosto 2024 (modifica il 9 agosto 2024 | 22:47)

Nelle scorse ore si è parlato della permanenza di Arnautovic all'Inter e di un giocatore che il club nerazzurro starebbe seguendo come sostituto per Correa. "Il nome più caldo, al momento, è quello di Vladyslav Vanat della Dinamo Kiev", ha scritto La Gazzetta dello sport. Il giocatore, in queste ore, non è stato impiegato dal tecnico della squadra ucraina nella gara di campionato contro il Veres vinta due a uno dalla Dinamo.