Vecino saluta l’Inter. Il centrocampista rimane in Serie A: accordo con la Lazio

L'avventura di Matias Vecino con la maglia dell'Inter si concluderà con questa stagione. Il centrocampista è in scadenza e non rinnoverà

L'avventura di Matias Vecino con la maglia dell'Inter si concluderà con questa stagione. Il centrocampista è in scadenza di contratto e non rinnoverà coi nerazzurri. E pare aver già trovato una nuova sistemazione in Serie A.

"La matematica certezza della qualificazione in Europa League, acquisita grazie al pareggio di Torino con la Juve, ha fatto sì che le manovre di mercato del club biancoceleste iniziassero subito. E così in questi giorni sono di fatto già stati chiusi tre acquisti. A quelli di Caputo dalla Sampdoria (sarà il vice-Immobile) e Marcos Antonio dallo Shakhtar (sarà il nuovo regista), si aggiunge ora Matias Vecino, prossimo a svincolarsi dall’Inter", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Gli agenti del trentenne centrocampista uruguaiano, già a gennaio accostato alla Lazio, hanno raggiunto un accordo di massima con i dirigenti del club romano per un quadriennale da circa 2 milioni di euro. L’intesa sarà presto formalizzata e consentirà a Sarri di ritrovare un giocatore che conosce bene e per la cui crescita è stato fondamentale. Vecino esplose infatti nell’Empoli di Sarri nel corso della stagione 2013-14. Ora l’uruguaiano avrà modo di farsi perdonare. Alla Lazio andrà ad irrobustire un centrocampo che perderà sicuramente Leiva (oggi sarà la sua ultima partita in biancoceleste, società e tifosi lo omaggeranno) e potrebbe vedere partire pure uno tra Milinkovic e Luis Alberto (lo spagnolo stasera non ci sarà: è infortunato ed ha avuto il permesso di anticipare il rientro in Spagna)", aggiunge il quotidiano.