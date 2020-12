Verona, Faraoni: “Inter? Per me è gara come le altre. Con le big meno difficoltà perché…”

Davide Faraoni, giocatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara con l’Inter in programma questo pomeriggio. Ecco il suo pensiero: “Le grandi squadre si aprono, giocano molto e andiamo meno in difficoltà rispetto a quando dobbiamo fare gioco. Contro l’Inter comunque hai tante difficoltà, Lukaku tiene bene palla ed aiuta gli altri ad inserirsi. Non avere un attaccante puro potrebbe pesare per chiunque, ma non ci facciamo problemi. Incontrare l’Inter è sempre un’emozione per la storia che ha, per me è una partita come le altre. Vogliamo fare punti”.