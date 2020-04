In Spagna – Vidal, l’Inter non gli ha garantito uno stipendio più alto. Newcastle in agguato

Il Newcastle presto avrà nuovi proprietari che arrivano dall’Arabia Saudita e hanno intenzione di scommettere su diversi giocatori. Tra questi c’è anche Arturo Vidal. Il Mundo Deportivo scrive: “Finora il giocatore aveva la proposta dell’Inter, come era già successo a gennaio. L’Inter non gli ha garantito di poter guadagnare di più. Il club inglese sarebbe disposto a scommettere su altri grandi nomi, come quello di Bale o di Cavani. Il club blaugrana chiede 20 mln per Vidal”. Ma alla finestra ora c’è il club della Premier League che potrebbe arrivare a prendere allenatori come Pochettino o Allegri.