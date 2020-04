Inter, Marotta fiuta il colpo top a centrocampo: il nome “mondiale” è prioritario anche a Vidal

Sarà mini-rivoluzione a centrocampo in casa Inter, con il club nerazzurro intenzionato seriamente ad investire nel reparto centrale del campo. Sono diversi i nomi di alto livello sul taccuino di Beppe Marotta, come spiega La Gazzetta dello Sport: “Il nome di Arturo Vidal resta sempre valido visto il feeling e la stima di Conte, ma non è l’unico profilo interessante. Piace molto Tolisso, campione del mondo in uscita dal Bayern: prezzo del cartellino decisamente più alto di quello di Vidal, ma anche una affidabilità più lunga nel tempo garantita dai sette anni in meno del cileno.

Tolisso può fare il centrale di una mediana a 2 o la mezzala a 3, ha un’esperienza internazionale importante (26 partite di Champions, 20 presenze in Europa League e 21 gare con la maglia della Francia) una naturale predisposizione ad essere presente in zona gol, come dimostrano le 7 reti realizzate in carriera in Champions, non poche per un centrocampista. In Italia l’identikit preferito è Gaetano Castrovilli della Fiorentina (Commisso per ora resiste), entrato nel giro della Nazionale di Mancini”, scrive la Rosea.