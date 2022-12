Visnadi: “Argentina, Alvarez ormai ha preso il posto di Lautaro. E ieri sera…”

"Il Portogallo è forte, l’Argentina probabilmente di più. Entrambe si specchiano nei loro simboli, nei campioni che li illuminano e rappresentano da 15 anni. Ma oggi il Portogallo è molto più Bruno Fernandes e Rafa Leao che Ronaldo. Il gioiello del Milan, mai titolare finora, quando entra cambia il ritmo della squadra e della sfida, ha segnato un gol al Ghana e sgasato più volte contro l’Uruguay. Esattamente come nell’Argentina ha fatto Enzo Fernandez, il centrocampista che in questi mesi ha stregato l’Europa col Benfica e alla terza partita è diventato titolare, facile prevedere che non uscirà mai più. Enzo Fernandez più Julian Alvarez, la stellina del City, quello che di fatto ha tolto il posto in squadra al Martinez dell’Inter e alla prima occasione ha segnato un gol da manicomio, innescato proprio dall’amico Enzo".