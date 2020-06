Wenger sulla decisione del Barça di acquistare un altro attaccante: “Penso sia un errore”

Arsene Wenger è convinto che il Barcellona commetterà un errore con il mercato di questa estate. “Il Barcellona ha sempre acquistato i giocatori migliori. Personalmente, non sono sicuro che Suarez debba essere sostituito in questo momento. Possono acquistare un altro attaccante (leggi qui il tormentone Lautaro) perché se è vero che Suárez e Messi sono i principali marcatori e potrebbero aver bisogno di un sostituto in grado di segnare gol, è anche vero che a un certo punto Griezmann inizierà a segnare, dal momento che finora non si è fatto vedere al suo meglio. Migliorerà perché è un buon attaccante”, ha aggiunto l’ex allenatore francese. “Tuttavia, nonostante ciò, sono convinto che acquisteranno anche un altro attaccante”, ha dichiarato Arsene Wenger, facendo capire che sarebbe meglio dare fiducia a Griezmann e contare su Luis Suarez.

(beIN SPORTS)