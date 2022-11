Zaccheroni: “Chi andrà ai Mondiali sara avvantaggiato rispetto a chi rimarrà a casa”

Le considerazioni del noto allenatore a proposito della situazione che i tecnici non solo in Serie A sono chiamati a gestire ora

Alberto Zaccheroni domani partirà per Doha dove guiderà un comitato tecnico della Fifa. L’ex allenatore di Inter, Juventus e Milan si è espresso a proposito delle insidie per i club dettate dalla lunga sosta. Ha detto infatti ai microfoni di Repubblica: "Riattaccare la spina dopo quasi due mesi sarà difficile, perché la carica nervosa non può essere allenata. Invece chi sarà al Mondiale tornerà al top della condizione psicofisica dopo essersi misurato ai più alti livelli di competitività. La fatica sarà irrilevante, perché al massimo si giocheranno sette partite».