Zamorano: “Sanchez sta bene, sta tornando il vero Alexis. Lautaro? Più utile all’Inter che al Barça”

Dopo il pareggio con il Verona, l’Inter cerca di riscattarsi questa sera contro il Torino. Prima della sfida, ai microfoni di Inter tv, ha parlato Ivan Zamorano:

“Mi sembra che Sanchez stia bene fisicamente, mentalmente si è adattato all’Inter e quando ha fiducia e può giocare si vede anche in campo. È felice, contento e all’Inter fa molto bene. Nell’uno contro uno può essere importante. In questo ultimo periodo Sanchez può tornare a essere il solito Sanchez. Sia lui che Lautaro hanno molta mobilità, non si stancano. Svariano su tutto il fronte d’attacco. Oggi sarà una partita chiusa, molto difficile, ma l’Inter deve mettere in difficoltà il Torino che cercherà il pareggio a San Siro. Tre punti oggi sono importantissimi. Lautaro è ancora troppo giovane. Le tante voci possono aver influenzato le sue prestazioni. Io voglio che resti all’Inter, il Barça starà facendo di tutto, ma penso che possa essere più utile all’Inter. Per competere con la Juve e in Champions può essere molto importante”.