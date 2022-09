Zico: “Udinese? Può pensare di giocarsi lo scudetto e fa bene al calcio”

Le parole dell'ex calciatore: "Sono contento, dopo tanto tempo la mentalità dell'Udinese di sognare per uno scudetto è tornata"

Intervenuto ai microfoni di TMW al Festival dello Sport, Zico, ex calciatore, ha parlato così dell'inizio di stagione dell'Udinese: "Sono contento, dopo tanto tempo la mentalità dell'Udinese di sognare per uno scudetto è tornata. L'Udinese prima comprava giocatori per venderli ad altri club, mentre quest'anno la squadra può pensare a giocarsi lo scudetto e fa bene al calcio".