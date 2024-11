Serie A, torna un gol per la ricerca: tutte le iniziative a favore dell’AIRC

Da ieri sera, a partire dalla partita tra Genoa e Como , si è rinnovato in Serie A l'appuntamento con Un Gol per la Ricerca , storica campagna promossa da Fondazione AIRC . "I campioni del calcio, le squadre della Serie A Enilive e gli Azzurri si schierano compatti al fianco di 6.000 ricercatrici e ricreatori scendendo in campo per la ricerca sul cancro. Una vera e propria mobilitazione corale del mondo del pallone possibile grazie al prezioso sostegno di FIGC , Lega Serie A , Enilive e AIA , e al supporto dei media sportivi", si legge nel comunicato della Lega Calcio.

Tutte le iniziative

Per tutte le gare della dodicesima giornata del campionato italiano in tutti gli stadi e a San Siro per la sfida di Nations League del 17 novembre tra Italia e Francia, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video della campagna. Lo speaker della squadra di casa leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti. Il podio portapallone, inoltre, sarà personalizzato con l'adesivo dedicato ad AIRC. In televisione andrà in onda la grafica "Trasformiamo la ricerca sul cancro in cura! Dona ora al 45521 o su airc.it" prima di ogni gara. Nel pre e post gara, infine, i dirigenti, gli allenatori e i calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste avranno visibile sulla propria giacca la coccarda dell'iniziativa. Leggeranno inoltre un breve appello per invitare alla donazioni attraverso le donazioni con SMS o chiamate da telefono fisso al numero 45521.