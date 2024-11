Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sull'Arsenal: "Mi è piaciuta tantissimo, applicazione e intensità contro un Arsenal che ci ha provato ma ha gestito bene. Questa partita e quella col Napoli possono far girare la stagione. C'è un piglio diverso in Champions, in campionato ha alti e bassi, soprattutto legato ai gol subiti. Ma l'Inter è lì e prontissima per il sorpasso".