Budel: “Esposito, qualità indiscutibili. Deve migliorare a livello fisico”

«Esposito ha qualità indiscutibili, nella lettura di gioco ha qualcosa in più rispetto ad altri attaccanti. Deve migliorare a livello fisico, a livello strutturale anche perché serve una struttura fisica diversa dalla sua per giocare in Serie A. Ma per il resto vede prima il gioco, bravo di destro e sinistro, è freddo davanti alla porta, difficilmente fa la cosa sbagliata ed ha qualità importanti come giocatore. Nel gol di testa che ha fatto in questa stagione è stato prorompente, ma è bravo col tiro da fuori ed è bravo anche ad inventare per gli altri. Vede bene il gioco e sa giocare a livello tecnico in maniera esemplare», ha sottolineato l'ex centrocampista italiano.