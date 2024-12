L’attore Esposito: “Vi dico il problema del Napoli. Con l’Inter e altre big…”

"Il problema da individuare è che con le medio piccole il Napoli fa prevalere il valore tecnico, con le prime 6 ha pareggiato con Inter e Juve e vinto col Milan, ma ha perso con Lazio e Atalanta. Questo qualcosa significherà. Penso che, come dice anche Conte, siamo in una fase di un percorso. A gennaio deve far qualcosa, secondo me ci sono giocatori che non c’entrano con il Napoli di Conte".