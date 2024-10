Il tecnico giallorosso ha commentato gli ultimi momenti delicati in casa giallorossa con le discussioni avute con i calciatori e ha parlato della partita col Toro, la sua ex squadra

A Roma si gioca la sfida con il Torino. Una sfida importante per Juric che è l'ex allenatore del Torino e adesso guida la squadra giallorossa dopo l'esonero inatteso di Daniele De Rossi. La scelta della società, che ha dato il ben servito all'ex bandiera dopo quattro giornate di campionato, non è piaciuto affatto ai tifosi. E se c'era ancora bisogno di dimostrarlo, prima della sfida della formazione romana contro i granata, al momento del riscaldamento sono piovuti fischi sulla squadra.

E quei fischi sono stati accompagnati da una vera e propria protesta nei confronti del club dei Friedkin: è spuntata in tribuna la maglia di De Rossi numero 16. Prima della sfida contro il suo Toro, l'allenatore giallorosso ha detto a DAZN: «La squadra si è chiarita e adesso bisogna pensare a ripartire forti sul campo e non pensare ad altre cose. Ritrovo la mia ex squadra? Sono stati bellissimi anni con loro, la società è cresciuta, tanti ragazzi sono cresciuti, tre sono andati in Nazionale, è stato fatto un grandissimo lavoro ed è stato un grandissimo piacere. Chiaro che rivederli dal vivo è bellissimo», ha detto.