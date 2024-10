Dopo la sconfitta della Roma 5 a 1 contro la Fiorentina nell'ambiente giallorosso si è tornato a parlare di Daniele De Rossi e di un suo possibile ritorno in panchina. In realtà da giorni si parla del ritorno dell'allenatore che è stato esonerato dopo quattro giornate. Di recente l'ex centrocampista ha anche cambiato agente . I Friedkin - hanno spiegato a Skysport - non erano presenti durante la gara e l'unico dirigente presente è Ghisolfi, il direttore sportivo.

In attesa di capire cosa succederà, da quanto riportato sul canale satellitare da Angelo Mangiante l'ex calciatore era a New York per un viaggio di piacere ed era già previsto il suo ritorno in città domani. Se dovesse essere richiamato, ma al momento - ha precisato il giornalista - non ci sono stati contatti non rinuncerebbe ai 9 mln del contratto che ancora lo legano alla Roma. Domani probabilmente è atteso anche il rientro della proprietà giallorossa per prendere una decisione sul futuro della squadra.