Il prezzo, come noto, è stato fissato dall'Agenzia delle Entrate: 197 milioni di euro per la grande funzione urbana San Siro, uno spazio di circa 280 mila metri quadrati comprendente l'impianto oggi esistente e le aree limitrofe. Su di esso, se tutto andrà come deve, Inter e Milan potranno edificare non solo il nuovo stadio, ma anche uffici, hotel, spazi commerciali, strutture sportive, musei: tutto, escluso nuove residenze.