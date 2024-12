Fonseca non è contento dell'applicazione di Theo Hernandez, e non da Milan-Stella Rossa. Sul momento di Theo si è detto molto - è difficile dentro e fuori dal campo - e la partita di ieri non ha cambiato l'impressione di un giocatore che fa molto meno di quanto potrebbe. Il feeling che Theo aveva con Pioli? Non pervenuto.

Davide Calabria invece ieri è uscito con la fascia al braccio visibilmente scontento per il cambio. E no, non ha certo abbracciato il suo allenatore. Fikayo Tomori ha addirittura preso un giallo mentre si scaldava: squalificato per la prossima partita senza giocare. È chiaro che Fonseca da loro si aspetta di più, come è chiaro che molto di più vuole da Loftus-Cheek, che da mesi gira a vuoto e sembra giocare in punta di piedi.