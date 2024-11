Nella partita contro il Monza il Milan ha vinto uno a zero, ma al settimo minuto è stato annullato un gol alla squadra di Nesta. Ne hanno parlato ieri sera, su DAZN, ha Open VAR. Questo il dialogo con la sala di Lissone dell'arbitro Feliciani che annulla la rete segnata da Mota per un presunto fallo, nell'azione precedente di Bondo su Theo Hernandez.

Sala VAR: ha fischiato fallo, fallo di Bondo; Mi fai vedere se c'è una manata, qualcosa? Dammi un'inquadratura più larga, okei, gli tira la maglia. Dammi un'inquadratura più stretta voglio vedere se gli tira la maglia. Si, si, la maglia è tirata. Guarda la maglia di Theo come si gira, non si vede il numero perché gli tira la maglia. Per me ok la decisione del campo. Check completato, puoi riprendere il gioco.