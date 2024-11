Ha fatto molto discutere, sui social ma non solo, l'annullamento del gol di Dany Mota in Monza-Milan.

Maurizio Pistocchi, su Twitter, ha commentato così l'episodio: "Nel meraviglioso mondo dei Rocchi Boys questa ci mancava: l’arbitro di Monza-Milan, Feliciani, all’8’1T ha annullato a fine azione il gol di Dany Mota per un fallo precedente di Bondo su Theo da lui stesso non rilevato. In pratica Feliciani ha fatto il VAR di se stesso"