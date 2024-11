Il contatto tra Sommer e Nzola, che portò al rigore per la Fiorentina, è rimasto come prevedibile l'unico caso di rigore assegnato in questi casi

Il contatto tra Sommer e Nzola, che portò al rigore per la Fiorentina, è rimasto come prevedibile l'unico caso di rigore assegnato per uscita del portiere, con contatto sul pallone palesemente arrivato prima del contatto sull'uomo. In Udinese-Juventus, è arrivato un altro contatto del genere (anzi, senza tocco sul pallone), con Di Gregorio che ha colpito Payero. E ovviamente nessun rigore. Ma ce ne sono stati diversi di contatti del genere, mai fischiati ovviamente.