Serie A, la Roma torna alla vittoria: travolto il Lecce, 4-1 all’Olimpico

Prima vittoria per Ranieri dal suo ritorno sulla panchina giallorossa. La formazione capitolina non vincere da fine ottobre in Serie A

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 dicembre 2024 (modifica il 7 dicembre 2024 | 22:48)

Prima vittoria per Claudio Ranieri dopo il suo ritorno sorprendente sulla panchina della Roma. La squadra giallorossa torna a vincere in campionato: non succedeva dal 31 ottobre. Dai tre punti fatti contro il Toro all'Olimpico erano arrivate quattro sconfitte contro Verona, Bologna, Napoli e Atalanta. (Due i pareggi, nello stesso periodo, in Europa League contro Union SG e Tottenham). La formazione capitolina è partita subito forte ed è arrivato al 13esimo il primo gol, segnato da Saelemakers su suggerimento di El Shaarawy. Al 38esimo era arrivato un rigore per il Lecce segnato Krstovic per l'uno a uno.