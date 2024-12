«L'Atalanta è una squadra pazzesca e le vanno fatti i complimenti. Le dichiarazioni di Fonseca? Lui dice che l'arbitro ha volontariamente indirizzato la partita. L'allenatore è in difficoltà, poi ci sono stati diversi balzi tra vittorie come quella nel derby o col Real e momenti no. L'Atalanta ieri non ha rubato niente. Rispetto le opinioni di tutti, l'Atalanta ha dominato il Milan, nel secondo tempo in particolare. I rossoneri hanno creato poco e non è stato il primo gol ad indirizzare la partita. Gasperini gioca così. Il Milan ha fatto dei cambiamenti ma hanno messo delle toppe: devono trovare un equilibrio. Ho visto delle partite indirizzate ma non è indirizzata la partita di ieri. In pratica siamo alla prostituzione intellettuale: io non ho visto il fallo, dovrei essere prostituta dell'Atalanta, di chi? Anche alla Roma aveva delle pressioni come quelle che ha al Milan», ha sottolineato a proposito della prestazione dei bergamaschi contro la formazione milanista.