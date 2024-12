Sulla Roma

"Non è una squadra fluida, dinamica. La Roma è scombussolata, ha cambiato tre guide, ora è arrivato Ranieri ma non è Mago Merlino. Ora devi concentrarti, arrivano sfide importanti per la classifica che ha. La Roma deve sbloccarla con i piazzati, con i tiri dal limite e ritrovando Pellegrini. Ora è diventato uno che non sa più giocare a calcio? E' vero che ha giocato al di sotto dei suoi standard e caratterialmente ha sentito la situazione, ma va aiutato, è il capitano della squadra e lo ha fatto fuori. Un giocatore così puoi anche perderlo, se non gli dai importanza".