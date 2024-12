Si è vista col Parma la miglior Roma della stagione? Questa la prima domanda rivolta a Claudio Ranieri oggi nel post partita di DAZN. Ha risposto così l'allenatore giallorosso: "Non lo so, ma dobbiamo migliorare. C'era da cancellare il secondo tempo di Como e i ragazzi l'hanno fatto: adesso sotto con la prossima partita fuori casa, dobbiamo svegliarci e fare bene anche lì. Come mai non ha fatto cambi? Non ho fatto cambi perché ho visto che stavano interpretando bene la partita. Volevo solo far continuare chi aveva iniziare la partita".