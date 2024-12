"Il percorso é ancora molto lungo, ma non si può dire che, dal derby perso a settembre in poi, l’Inter abbia marciato a ritmo serratissimo in campionato. E l’intenzione é proseguire su questo passo gara con vista proprio sul derby di ritorno del prossimo 2 febbraio in casa del Milan. Fino ad allora, infatti, Lautaro Martinez e compagni potranno contare su un calendario - sulla carta - abbastanza agevole, utile sia a tenere le proprie marce alte che, eventualmente le altre lo permettessero, a marcare le distanze con le avversarie dirette", spiega il Corriere dello Sport. L'Inter chiuderà il 2024 affrontando Como a San Siro e il Cagliari in Sardegna mentre dopo la Supercoppa ci saranno gli impegni Venezia fuori e Bologna ed Empoli in casa prima di Lecce-Inter del 26 gennaio, sfida che si incastona tra le ultime due partite di Champions League, il 22 con lo Sparta Praga e il 29 con il Monaco.